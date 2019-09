¡Increíble caso médico! Joven mujer se le "reinicia" el cerebro cada dos horas

La mujer sufre de “pérdida de memoria a corto plazo”. Joven mujer se le "reinicia" el cerebro cada dos horas.

La tragedia de Riley Horner inició un 11 de junio, luego de recibir un fuerte golpe en su cabeza durante un baile en una feria estatal. Debido a la gravedad de sus heridas, el cerebro de la estudiante se "reinicia" cada dos horas.

Según el medio WQAD, la mujer pertenece al estado de Illinois, Estados Unidos. Horner habló en una entrevista al medio, y señaló lo siguiente: “Tengo un calendario en mi puerta y miro que es septiembre y quedo como ‘woah'”.

Es todavía un misterio médico lo que le sucede a esta joven, ya que los médicos aseguran que no hay nada ‘médicamente incorrecto’, aunque la mujer ha atravesado varios episodios de convulsiones.

Una libreta personal es la acompañante de la niña. Allí anota todo tipo de información que le sirve para vivir su vida con normalidad.

Libreta personal// Foto: WQAD.

“No pueden ver nada. No se puede ver una conmoción cerebral en una resonancia magnética o una tomografía computarizada. No hay hemorragia cerebral, no hay tumor”, explicó la madre de la niña, Sarah.

“Mi hermano falleció la semana pasada y ella probablemente no tiene idea. Le decimos todos los días pero ella no tiene idea al respecto”, añadió la mamá al medio.

No hay un diagnóstico médico oficial

La familia Horner espera que los médicos que atienden a su hija, pronto puedan dar un certamen oficial de su enfermedad, ya que de seguir así, en seis meses los daños pueden ser irreparables.

“Sé que es difícil para ellos tanto como es difícil para mí. Y la gente simplemente no entiende. Es como una película”, señaló la pequeña. También, indicó que no recordó la entrevista que dio al medio WQAD cuando llegó a su casa a cenar. La estudiante sigue con su sueño de estudiar medicina.