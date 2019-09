¡Indignante! Estudiantes golpean salvajemente a un pato que nadaba tranquilo en el agua

La situación tiene con molestia a la comunidad. Estudiantes golpean salvajemente a un pato que nadaba tranquilo en el agua.

Los hechos ocurrieron en Estados Unidos. Todo quedó registrado en video, y al ser descubierto, la comunidad informó a las autoridades que un grupo de estudiantes de secundaria habrían atacado a un pato con palos y piedras, mientras este se encontraba nadando en el agua.

Según informa ABC, el brutal ataque sucedió hace dos semanas en la ciudad de Moultonborough, en New Hampshire, mientras los jóvenes participaban de un campamento deportivo en la Escuela Secundaria Kennett.

Los estudiantes llamaron al pato. Este se acercó a ellos, y en el momento que llegó a su lado, lo atacaron con un palo sin piedad. Al no ser suficiente, uno de ellos ahorcó al animal con la excusa de que quería "acabar con su sufrimiento".

Los entrenadores de los menores fueron avisados de lo ocurrido días después, dando aviso a la policía y al Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire.

"Estos estudiantes son menores de edad, por lo que no pueden ser acusados ​​de nada. Sus padres serían acusados ​​y multados, por lo que se decidió suspenderlos y que presten servicio comunitario. Todos estuvieron de acuerdo, sería el castigo efectivo", manifestó el comandante de Fish and Game David Walsh.

Regarding the situation w/ the children who killed the duck, the media were not originally aware of the entire situation. The kids involved did receive substantial consequences. F&G Law feels the school acted swiftly and appropriately and has been working w/ them from the start.

— NHfishandgame (@NHfishandgame) September 9, 2019