McKrae Game fundó Hope for Wholeness (Esperanza por la integridad), un grupo con sede en Carolina del Sur, Estados Unidos, que promete convertir a homosexuales en heterosexuales.

No obstante, recientemente Game, de 51 años, contó que es homosexual en medio de una entrevista para The Post and Courier.

También, criticó los métodos de la organización que lideró por dos décadas hasta que fue despedido.

"Esa terapia de conversión no solo es una mentira, sino que es dañina", resaltó.

Además, reconoció que mucha gente intentó suicidarse por su culpa: "Quiero escuchar a quienes afecté, pedirles perdón".

Fundador de organización que “cura” la homosexualidad reveló que es gay

Fundador de organización que “cura” la homosexualidad reveló que es gay

Recientemente, Game lanzó un libro llamado 'Vida transparente: aprendiendo a vivir sin una máscara'.

MÁS NOTICIAS, AQUÍ

También le puede interesar:

(VIDEO) La cara de asombro de Marta Lucía Ramírez a incómoda pregunta ¿Su cara lo dijo todo?

Alerta por incremento de incendios forestales en municipios de Cundinamarca La situación es preocupante.