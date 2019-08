Para no creer: trabajador de aeropuerto y pasajero se ponen a jugar "piedra, papel y tijera" a través de la ventana de un avión

¿Se atrevería a realizar esa maniobra? Se ponen a jugar "piedra, papel y tijera" a través de un avión.

Todo ocurrió el domingo 11 de agosto en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Atlantic City, en Estados Unidos. La novia del protagonista decidió grabar el particular juego que sostuvo el joven con un trabajador del lugar.

"Mi novio, literalmente, no tiene ningún problema para hacer amigos con alguien…", escribió @bricheeseyy junto al video que acumula más de 12 mil reproducciones y que ya ha sido retuiteado más de 280 mil veces.

My boyfriend literally has no problem making friends with anybody… pic.twitter.com/iaz2JqoNxn

— bri (@bricheeseyy) August 11, 2019