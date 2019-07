Un hombre murió en un extraño accidente mientras jugaba con sus hijos

Un hombre de 37 años murió en un extraño accidente luego de que una ola lo golpeara mientras jugaba sus hijos en una playa.

Lee Dingle se encontraba en Oak Island, Carolina del Norte, jugando con tres de sus seis hijos cuando fue impactado por la masa de agua y dio con su cabeza en la arena, indica New York Post.

Según una página de GoFundMe que se creó para recaudar fondos, a Lee se le produjo una severa hinchazón en la garganta lo que provocó que su cerebro no recibiera oxígeno.

“Algunas personas, incluidos sus hijos, intentaron salvarlo, pero no importó lo que hicieron. Su cuerpo no pudo recuperarse de la lesión inicial”, agregan.

Shannon Dingle, la esposa de Lee, dijo que había perdido a “su compañero y su amor” y contó que estaban juntos desde que él tenía 19 años y ella 18.

“Se suponía que no debía despedirme a los 37. No sé cómo ser una adulta sin él, pero aprenderé. Sólo desearía no tener que hacerlo”, agregó.

Shannon y Lee tenían seis hijos y cuatro de ellos fueron adoptados. Tres de ellos son hermanos ugandeses, mientras que la más pequeña, Zoe, es una pequeña taiwanesa con parálisis cerebral, apuntan ABC News.

En la campaña de recolección de fondos iniciada por amigos para pagar los gastos del funeral y poder mantener a la familia por un tiempo, ya se juntaron más de 165 mil dólares (la meta de es de US$ 200.000) y más de 3.200 personas han entregado un aporte.

