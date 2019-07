"Yo la veo que ella se está haciendo la vístima". Esa frase convirtió a Elizabeth Ogaz en un suceso viral. Algo que jamás pensó cuando opinó sobre el enfrentamiento judicial entre el ex presidente de la ANFP Sergio Jadue y su ex esposa María Inés Facuse. "Todos ganan, menos yo": mujer que protagoniza viral "la vístima" quiere que le paguen derechos de autor.

Canciones, memes, una cumbia creada en México y un sinfín de videos en redes sociales se convirtieron en un fenómeno viral. Con el término "la vístima" terminaron haciendo del rostro de la mujer un ícono popular. Algo que ciertamente no le causó ninguna gracia a ella.

"Todos ganan, menos yo, que no he ganado nada", alegó la mujer en entrevista con el diario La Estrella de Quillota-Petorca.

"He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome. Han hecho canciones, mi cara está en todos lados. Todos ganan, menos yo, que no he ganado nada", reclamó.

Ogaz recalcó que no le gusta que su rostro se siga viralizando debido a su pronunciamiento de la palabra víctima. Además señaló que "la gente dice que yo gané un millón de pesos, ¡dónde! si la que menos ha ganado en todo este cuento he sido yo. Ojalá que todos esos que lucran me pongan algo de plata en una cuenta porque acá todos ganan. Ellos ganan plata y yo gano burlas y risas en la calle".

"He tenido que vender todas mis cosas porque tengo que comprarme remedios y hacerme exámenes. Tengo diabetes y sufro de crisis de pánico. Ojalá la gente se pusiera una mano en el corazón", remató.

"Todos ganan, menos yo": mujer que protagoniza viral "la vístima" quiere que le paguen derechos de autor.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.