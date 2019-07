Le dieron seis meses de vida por un agresivo cáncer: pidió ayuda para pagar su funeral y recibió tanto dinero que ahora ayuda a otros.

Su madre falleció hace dos años por la misma enfermedad y a ella le dieron sólo seis meses más de vida. Una dramática historia que Chalise Scholl Peoria, decidió transformar en una oportunidad para ayudar a otros.

Luego de su diagnóstico, la mujer de 37 años de Illinois en Estados Unidos, notó que no tendría recursos para pagar su funeral. Razón por la que decidió abrir una campaña de ayuda en la plataforma GoFundMe para recaudar US$10 mil.

Sus problemas financieros se arrastraban desde la muerte de su madre en 2017 y con los gastos de su `propia enfermedad se vio en una compleja situación económica.

Sin mucha esperanza inició la campaña y ese fue el punto de partida de una gran sorpresa porque en pocos días ya había recaudado más de lo que solicitó inicialmente.

En un mes logró juntar 27 mil dólares, 17 mil más de los que ella buscaba.

"El otro día, un amigo me despertó diciendo felicidades". Dijo Scholl al Chicago Tribune. "No sabía de qué estaba hablando hasta que busqué en línea para ver a alguien que donó $5.000. Luego saltó a $ 8.000, luego a $ 12.000. Simplemente no lo podía creer … y siguió creciendo. Estoy muy agradecida".

Una campaña conmovedora

"Es tan conmovedor ver a cuánta gente le importa. Su apoyo realmente me ha alzado ", dijo la joven a los medios.

Y una vez que notó lo que había generado, tomó una importante decisión, usar todos los fondos extras para ayudar a otras personas en su misma situación.

La mujer además decidió seguir luchando contra la enfermedad pese al negativo pronóstico, para disfrutar la vida hasta el final.

"No tengo miedo a la muerte. Conozco las señales y sabré cuándo es el momento de la transición ", dijo Scholl.

