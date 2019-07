Se supone que Disney es el lugar más feliz del mundo. Pero los protagonistas y testigos de una brutal batalla campal, probablemente no lo crean. Es que tal como se vio en redes sociales, un grupo de desconocidos decidió que el parque de diversiones de Disneyland, California, era algo parecido a un ring de artes marciales mixtas. Video: brutal pelea de una familia en medio de un parque de Disney atemorizó a los visitantes.

El origen de la discusión en la que se ve a varios hombres y mujeres aún no está claro. Pero sí la preocupación que provocó en los testigos que veían con estupor a niños llorando. A todo el público desorientado y gritos de la multitud.

El hecho ocurrió el pasado 7 de julio, cuando dos hombres y dos mujeres se agredieron por más de cuatro minutos en medio de ToonTown, sección del parque dedicada a la vida de Mickey Mouse.

Aquí puede ver el video

"No le faltes el respeto a mi hija"

En el video se escuchan los gritos entre los implicados, supuestamente por uno de los hijos de los visitantes. "No le faltes al respeto a mi hija… no me importa nada", se oye.

Una de las mujeres involucradas escupe la cara al sujeto con el que mantenía la pelea, quien inmediatamente le lanza un golpe directo al rostro. Lo que desató la batalla campal.

El acto indignó a Disney y generó un operativo para sacar a los violentos visitantes fuera del parque de diversiones.

Finalmente se supo que los involucrados en la pelea eran de la misma familia. Y que además podrían ser llevados a la justicia por el hecho.

Video: brutal pelea de una familia en medio de un parque de Disney atemorizó a los visitantes.

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ