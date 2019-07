Joven quedó con graves quemaduras luego de salvar a su sobrina de un voraz incendio. Se convirtió en un verdadero héroe.

El joven de 20 años no duda cuando es consultado y asegura que “lo haría de nuevo”, mientras se encuentra internado en el Harborview Medical Center en Seattle.

El incendio ocurrió el pasado 4 de julio en una casa en Aberdeen y entre las llamas quedaron atrapadas en el segundo piso su hermana y sus tres sobrinos.

Derrick logró salir mientras la casa ardía y pudo tomar a Junior y Rory, de 6 y 4 años, que saltaron desde una ventana. Cuando esperaba a la pequeña Mercedes (8 años), la niña no se atrevió a saltar y “de repente su hermana cayó al suelo” mientras seguía en la vivienda, señala CNN.

No lo pensó dos veces y ante los desesperados gritos de su sobrina, el joven subió las escaleras, encontró a la pequeña, se quito la camiseta y le cubrió el rostro para que no se quemara y respirara humo.

“La saqué tan rápido como pude”, relató Derrick, que dijo que “lo haría de nuevo, realmente lo haría. Correría de regreso y lo haría de nuevo incluso si me quemara peor o muriera”, aseguró a Komo News.

“No iba a dejar morir a mi sobrina. Aunque me quemé, realmente no me importó, prefiero quemarme yo que ella”, finalizó el joven héroe.

