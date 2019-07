Escándalo en Israel: guardería ataba a los niños y los obligaban a comer su propio vómito.

Benjamín Netanyahu, declaró el 8 de julio que se extremarán las medidas de supervisión de las guarderías dado el escándalo que generó un video que muestra cómo los niños son maltratados y obligados incluso a tragar su propio vómito.

“En septiembre dos leyes entrarán en vigor y permitirán una supervisión necesaria y deseable, y cámaras dentro de las guarderías”, según informó 20 Minutos.

Carmel Mauda, la dueña de un jardín de infancia fue filmada abusando de niños pequeños, de acuerdo con Times of Israel.

Según la hoja de cargos, Mauda, que dirigía la guardería Baby Love, “en numerosas ocasiones” atacaba a los niños, incluso cubriéndolos con mantas y sentándolos para evitar que se movieran.

Asimismo, atando a un niño “de minutos a horas“; levantandolos por los brazos y tirándolos al suelo; sacudiendo a los bebés; u obligando a los niños a ponerse de pie, de cara a la pared, durante horas.

También pegándoles con pañales, dándoles palmaditas y jalándoles la cabeza hacia atrás mientras se les obstruía la respiración.

Las imágenes de la cámara de seguridad muestran a Mauda atando a los niños, alimentándolos a la fuerza, usando mantas para asfixiar a los niños que no se dormían y abusando físicamente de ellos.

“En uno de los casos, el menor fue obligado a comer el contenido de un plato en el que había vomitado“, dice la acusación.

La mujer fue detenida en junio, pero el jueves 4 de julio la policía publicó imágenes de los presuntos abusos, lo que provocó una amplia ira contra ella y protestas fuera de su casa.

Las protestas se extendieron por todo el país y los mensajes de los padres expresaban su ira por el maltrato causados a sus niños.

“Espero que sean duros con ella, que le den un castigo que asegure que todos sepan que levantarle la mano a un niño llevará a la misma suerte“, dijo uno de ellos, según Times of Israel.

“Es un monstruo. Ella no los mató físicamente, pero sí asesinó sus almas”, se dijo también, citado por el mismo medio.

Un incendio en la casa de Carmel Mauda en la ciudad central de Rosh Ha'ayin el 6 de julio de 2019.

El caso surgió después de que Mauda contratara y despidiera a ocho empleados diferentes para trabajar en su guardería durante el año pasado, el último de los cuales alertó a las autoridades sobre el abusó, reportó el sitio de noticias Walla, de acuerdo con la misma fuente.

El sábado, 6 de junio, su casa, que es donde se encontraba la guardería, se incendió en llamas en lo que la policía sospecha que es un incendio provocado, y las autoridades prohibieron futuras protestas allí.

“Los padres de los niños están enojados y conmocionados por los graves crímenes que se cometieron, pero no son criminales y no tengo ninguna duda de que una investigación exhaustiva concluirá que no tienen conexión con el incendio“, dijo Benjamin Malka, abogado de las familias, a los medios de comunicación hebreos el sábado.

