Carísima le salió la supuesta broma que efectuó una mujer al interior de un supermercado en la ciudad estadounidense de Lufkin. Esto luego de que fuera grabada lamiendo un helado, para luego devolverlo al congelador. Todo mientras se reía de su asquerosa acción. Todo por ser viral: el duro castigo que recibiría una mujer por hacer algo asqueroso en un supermercado.

Pero el registro se convirtió en viral. Lo que derivó en que la policía lograra identificar a la protagonista del video. Por lo que prontamente será efectuada una orden de detención en su contra. Bajo el delito de manipulación de un producto de consumo en segundo grado.

Dicho delito es considerado grave por las leyes del estado de Texas. Por lo que conllevaría una multa de 10 mil dólares y arriesgar una pena de hasta 20 años de cárcel.

Según informó NBC, la policía está además detrás del hombre que grabó el video, ya que sería cómplice pues en el registro se escucha como le dice a la mujer que "lamiera" el helado.

