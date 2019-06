Fotos: así serían los cambios que tendrían los seres humanos por culpa de la tecnología.

Los seres humanos, en su mayoría, están cada vez más obsesionados con la tecnología. Por ejemplo, cuando uno sube al transporte público y mira a los pasajeros casi todos están con la mirada pegada en los celulares.

Ante esto, la empresa de sistemas de telefónicos virtuales Toll Free Forwarding dio a conocer un estudio que desarrollaron. Y allí es en donde muestran cómo serían los seres humanos del futuro. En el año 2100, producto del masivo uso de la tecnología.

En ese sentido, recalcan que la gran cantidad de tiempo que destinamos a usar el celular y los computadores, sería la responsable. Esto, especialmente por las posturas que adquirimos cuando los estamos utilizando. Y que provocarían un impacto en nuestro cuerpo.

They say this might be us in 2100 but this feels like me at the end of the day. pic.twitter.com/JtrmqNPOVB

— SAFDIE (@JOSH_BENNY) June 25, 2019