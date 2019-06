Un padre y su hija muertos: la cruda imagen que ilustra el peligro que enfrentan los migrantes en su lucha para llegar a Estados Unidos

View this post on Instagram

Una cámara fotográfica capturó los cuerpos de un padre y su hija que se ahogaron tratando de cruzar a este país para pedir asilo. Óscar Alberto y su hija Angie Valeria, de un año y 11 meses de edad, jamás llegaron a su destino. La peligrosa corriente del Río Bravo les arrebató la vida. Vía @uninoticias