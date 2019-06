Hallan a un joven durmiendo junto al cadáver de su novia de 15 años.

Efectivos de la policía peruana encontraron a un joven durmiendo en una cama y, debajo de ella, el cadáver de una adolescente de 15 años, que era conocida como su pareja.

Los agentes se presentaron ante la puerta del cuarto alquilado por el principal sospechoso del crimen, de nombre Kevin Jordi Claudio Ayala, tras la denuncia interpuesta por un vecino en la comisaría de San Genaro, según el informe del noticiero 90 Mediodía.

El denunciante aseguró en la estación de policía que su hijo había visto un cadáver en un cuarto del segundo piso de una vivienda del distrito de Chorrillos en la provincia de Lima.

Cuando las autoridades se acercaron a investigar la denuncia, encontraron que la puerta estaba entre abierta, entraron y vieron al joven durmiendo, mientras debajo de la cama se encontraba tendido el cuerpo sin vida de la menor.

Kevin Claudio aseguró que eran pareja desde hacía un mes y medio. “Ella está dopada por el consumo de estupefacientes y no me percaté que estaba muerta”, se justificó ante los agentes quienes lo detuvieron cuando intentó darse a la fuga, de acuerdo a El Popular.

“El joven fue recomendado por una inquilina que ahí vive. El vino solo. Me sorprende lo de la chica. Nunca he tenido problemas con ese chico. A la chica va como tres veces que la habré visto. [Él] me dijo que era su enamorada”, dijo la dueña de la vivienda que le había alquilado la habitación al joven hacía una semana, según El Comercio.

