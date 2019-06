El drama de los ancianos que fueron abandonados por su hijo en un bar.

Unos abuelos de Argentina vivieron uno de los momentos más dramáticos de su vida. Su hijo les pidió que armen unas bolsas con ropa con la excusa de una supuesta mudanza, luego, los dejó abandonados en un bar de la provincia de Rosario. Las imágenes del momento son desgarradoras.

Según lo que informó Infobae, hace dos semanas Hilda y Hugo se quedaron sin el capital necesario para pagar el alquiler de su hogar, por lo que los propietarios decidieron desalojarlos sin darles el permiso de volver a acceder, ni siquiera a buscar sus pertenencias.

Ellos armaron rápidamente una bolsa con ropa y con la ayuda de uno de sus hijos lograron encontrar otro lugar donde mudarse, o al menos eso es lo que creían.

Su primogénito los llevó a un restaurante, les dejó 500 pesos y les dijo que pronto regresaba. Ellos se pidieron algo para comer y lo esperaron, pero pasaron 7 horas y la situación se volvió dramática.

Al darse cuenta que nadie volvía por ello, los trabajadores del local llamaron a la policía y llevados a la comisaría donde fue rescatado por su otro hijo, Raúl González, que no sabía nada de lo que estaban atravesando sus padres.

Las cámaras de seguridad del local lograron registrar el momento exacto en que fueron abandonados a su suerte. Las imágenes son desgarradoras.

Luego del drama, su hijo Raúl los hospedó en su casa donde cuenta a Infobae que el espacio para todos es muy reducido. Ellos viven en una casa de dos habitaciones, un living y un patio pequeño junto a su esposa y sus dos hijos.

“Tuve que darles mi habitación a mis viejos. Son dos personas grandes que necesitan su espacio. Con mi mujer dormimos en el living. Tengo dos hijos grandes que hoy no pueden hacer su vida. Sus amigos hoy no pueden venir a casa. Se trastornó todo y tenemos poco espacio. Pero lo peor de todo es que no me alcanza para nada la plata. Yo soy la única fuente de ingreso de este hogar y ahora son dos bocas más para darles de comer. Mi hijo se quedó sin trabajo y hoy está changueando”, contó Raúl.

Raú afirma que ahora lo único importante es conseguirles un nuevo hogar donde puedan vivir con todas las comodidades que un adulto mayor requiere.

Nota escrita por BLes.com

El drama de los ancianos que fueron abandonados por su hijo en un bar.

PARA MÁS INFORMACIÓN DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.