Joven mató a su mejor amiga porque pensó que le pagarían 9 millones de dólares

Denali Brehmer, una joven de Alaska de 18 años, es acusada de matar a su mejor amiga luego de conocer un hombre en Internet que le prometió pagarle 9 millones de dólares a cambio de las fotos y videos del crimen.

Lejos de volverse millonaria, la corte estadounidense ahora la juzga a ella y a sus cómplices por asesinato en primer grado, según informa CNN.

La vida de Cynthia Hoffman (19) iba a ser arrebatada a manos de quien menos se lo hubiera imaginado.

El pasado 2 de junio ella había salido a caminar con su amiga, Denali Brehmer, y otro grupo de chicos por una ruta de senderos cerca del río ubicado en el condado de Anchorage, al centro-sur de Alaska.

Pero lo que Cynthia había pensado que era un simple paseo con amigos, formaba parte de un enorme plan de codicia orquestado por su mejor amiga.

Darin Schilmiller, que se hacía pasar por “Tyler” en la red, le dijo Denali que si llevaba a cabo el crimen le daría 9 millones de dólares como recompensa, pero antes tenía que cumplir con una serie de requerimientos.

Según la información recabada por Infobae, uno de los mensajes que le mandó decía: “Quítale los calcetines, quiero porno infantil. Debes violarla completamente, me aseguraré de que me veas hoy. Haz que parezca un juego de rol. Ya sabes a lo que me refiero. Como una película porno. Quítale las bragas en el video“.

Cuando llegaron a este lugar, Denali y los otros 3 adolescentes implicados en el crimen la agarraron, le cubrieron la boca y le ataron las manos y los pies con cinta.

Lo próximo era comenzar a sacar fotos para enviarle las pruebas a “Tyler” llegando a enviarle algunas de sus peticiones pero algo no salió como estaba planeado cuando uno de ellos sacó una pistola y le disparo en la nuca acabando con su vida.

Una vez cometido el homicidio tiraron el cuerpo al río, que luego sería encontrado dos días después.

Actualmente, tanto Brhemer como McIntosh enfrentan cadena perpetua por cargos de pornografía y asesinato en primer grado.

“Todo lo que sé es que mi hija no merecía todo esto. Ella debería haber tenido las amigas que quería. No debería haber tenido gente que quería hacerle daño. ¿Y las edades de estas personas? Es de enfermos. Y ahora ellos no tienen que vivir la pesadilla que yo tengo que vivir”, dijo Timothy Hoffman, el padre de la víctima.

