Aún no se sabe nada de él: Ilusionista se sumergió atado de pies y manos a un río y desapareció.

Chanchal Lahiri, un ilusionista de 41 años y cuyo nombre artístico es "Mandrake", se sumergió atado de pies y manos al río Hugli en la India para realizar un truco de magia. Y aún no se sabe nada de él.

El hombre se metió al agua encerrado en una jaula. Además se sumergió con la boca vendada según consigna The Times of India.

Sin embargo, tras entrar al río pasaron los minutos y el ilusionista jamás apareció como estaba previsto. El intento fue realizado ante la mirada atónita de decenas de personas.

Las autoridades creen que Lahiri fue arrastrado por la corriente mientras seguía atado de piernas y brazos. Considerándose que algunos testigos reportan que se escuchó al mago pedir ayuda para liberarse.

Personal de rescate trabaja en el lugar para intentar dar con Mandrake, quien años atrás había realizado con éxito el mismo truco en el lugar.

Stuntman known as 'Wizard Madrake' missing after being lowered into Ganges with chains

Authorities have so far been unable to locate the body of Chanchal Lahiri after his escape attempt went badly wrong pic.twitter.com/UHWASRA0c2

