Un hombre de 45 años murió en un extraño accidente luego de que un rayo le diera en el casco. Esto, mientras conducía su motocicleta por una carretera de Florida. Motociclista murió al ser impactado en el casco por un rayo mientras iba por carretera.

El sujeto iba por la ruta I-95 en el condado de Volusia cuando fue impactado. Con lo cual perdió el control y se estrelló contra las barandas que separan las dos vías, señala ABC News.

Un policía que circulaba en una patrulla vio el momento justo de la tragedia y de inmediato socorrió al hombre. Pero a pesar de los esfuerzos no logró sobrevivir.

La Patrulla de Caminos de Florida compartió una foto en su cuenta de Twitter. Contando parte de la historia y mostrando cómo quedó el casco del desafortunado motociclista.

This is what’s left of a 45 year old man’s helmet after he was struck by lightning, while riding his motorcycle southbound, on I-95 in Volusia County this afternoon. Unfortunately he did not survive the crash. pic.twitter.com/uFklUPY8r1

— FHP Orlando (@FHPOrlando) June 9, 2019