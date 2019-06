Insólito: le dan a un niño con autismo el premio al “más molesto” en el colegio.

El padre de un menor terminó indignado; luego de que en una premiación para celebrar el fin de año escolar le entregaran el galardón al “más molesto” a su hijo con autismo.

Según indica The Times of Northwest Indiana, en un almuerzo en la Bailly Preparatory Academy, una profesora de quinto grado le dio el premio a su hijo de 11 años “frente a los estudiantes, padres y la directora de la escuela”.

“Simplemente no lo esperábamos. Como director o maestro, nunca debes permitir que esto le pase a ningún estudiante”. Dijo Rick Castejon, el indignado papá del menor.

Los padres de los otros alumnos se quedaron impactados y en silencio cuando se hizo la entrega.

Para no “hacer una escena”, Castejon intentó dejar el premio en una mesa. Sin embargo la misma profesora se acercó a él y le dijo que no lo olvidara. Además, aseguró que con su actitud la docente quiso “desentenderse del incidente” y prácticamente dio a entender que sólo fue una “broma”.

Castejon explicó que su hijo “no habla, se mece de adelante hacia atrás. Y tiene problemas para expresar sus emociones”.

“Simplemente no queremos que otros niños pasen por esto. El hecho de que tenga necesidades especiales no significa que no tenga sentimientos”, afirmó.

Un representante de Gary Community School Corp, un sistema escolar en Indiana, señaló que tras “enterarse” de la insólita premiación “se tomaron medidas disciplinarias contra el personal involucrado”.

“Damos nuestras más profundas disculpas al estudiante afectado, a la familia y a cualquier otra persona que se sintió ofendida por este desafortunado incidente”, apuntó.

