Fotos: meteorólogo le pidió matrimonio a su novio frente a un tornado y se convirtió en viral.

El cazador de tormentas y meteorólogo Joey Krastel se convirtió en viral. Esto, luego de pedirle matrimonio a su novio Chris Scott frente a un tornado.

"Los dos amores de mi vida", escribió en su cuenta de Twitter al compartir el momento en el que le solicita la mano a su pareja.

El meteorólogo, aprovechó que los dos se encontraban siguiendo los tornados que han azotado durante los últimos días a Kansas en Estados Unidos. Y se decidió a realizar su petición.

La pareja se conoció justamente gracias a su afición por los tornados. Ya que conversaron por primera vez a través de Instagram tras darse cuenta de que compartían imágenes similares.

"'Oye, ¿realmente persigues tornados? (…) Es por eso que siempre estaba en mi mente comprometerme durante la persecución de la tormenta", fue uno de los mensajes que Scott le envío una vez a Krastel. El que derivó en que este le pidiera la mano de esta forma. Y convirtió la postal en viral tras alcanzar más de 12 mil likes en Twitter.

The 2 loves of my life pic.twitter.com/Cv4eviechZ

— Joey Krastel (@NimbusStorms) May 29, 2019