 Fotos: hombre se inyecta aceite en los brazos para parecerse a Hulk y ser popular en redes sociales

Valdir Segato es un fisicoculturista brasileño que en su afán de ser lo más parecido posible a Arnold Schwarzenegger y Hulk se inyecta aceite para aumentar su masa muscular.

Según informa el Daily Mail, el hombre utiliza inyecciones de sintol para que crezca el tamaño de sus bíceps, pectorales y músculos de la espalda, pese a que eso pone en riesgo su propia vida.

Segato, quien vive en Sao Paulo, ya fue advertido hace tres años por los médicos que podrían ser amputados sus brazos por sus excesos, mientras que aumentaron sus posibilidades de sufrir un accidente cerebrovascular, o bien de padecer alguna infección.

Pese a esto, el 2016 indicó que iba a seguir utilizando este procedimiento para aumentar el tamaño de sus músculos. "Me llaman Hulk, Schwarzenegger y He-Man todo el tiempo y eso me gusta. He doblado mis bíceps pero todavía quiero ser más grande ", expresó.

El hombre trabaja como obrero de la construcción y empezó a hacer ejercicios luego de caer en las drogas en su juventud, lo que lo llevó a verse demacrado y excesivamente delgado. "Me decían perro flaco", reconoció.

Por lo mismo hoy está orgulloso de sus bíceps, los cuales tienen un tamaño de 58,4 centímetros.

Cabe mencionar que de acuerdo al Europa PubMed Central, "los efectos secundarios del sintol son múltiples y también pueden causar un daño de los nervios, oclusión de la arteria pulmonar, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular cerebral y complicaciones infecciosas".

Pero a Segato le da lo mismo. Incluso su nombre en Instagram es "Valdir Synthol".

Aquí podrá ver algunas de sus publicaciones en esta plataforma:

Ver esta publicación en Instagram NO PHOTOSHOP Una publicación compartida por Valdir Segato(Valdir Synthol) (@valdir_synthol_) el 26 de May de 2019 a las 7:51 PDT

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valdir Segato(Valdir Synthol) (@valdir_synthol_) el 26 de May de 2019 a las 4:11 PDT

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Valdir Segato(Valdir Synthol) (@valdir_synthol_) el 26 de May de 2019 a las 7:17 PDT

