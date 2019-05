Video: joven salvó la vida a bebé que caía de un edificio

Estaba sentado al interior de su vehículo cuando se percató que algo caía desde el quinto piso de un edificio en la ciudad china de Yining, y decidió bajarse para atajar el extraño bulto que se movía. Joven salvó la vida a bebé que caía de un edificio

Por suerte esa fue la determinación de Tonik Turghanbek, el joven de 28 años que se transformó en el nuevo héroe de las redes sociales, porque gracias a su acción salvó a un bebé de dos años.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad al exterior del edificio y reproducidas por el portal CCTV Plus.

Se transformó en una red humana

Para lograr el rescate, Turghanbek se instaló justo en el lugar donde caería el pequeño y estiró sus brazos para atajarlo. Finalmente el bebé cayó sobre su cuerpo lo que amortiguó la caída. amortiza el impacto final.

De acuerdo a los reportes de los medios locales, el niño resultó ileso, mientras que el accidental héroe quedo con lesiones cutáneas en cabeza y brazos.

Sobre su acción, el joven comentó que "en el momento en que lo vi, ya se estaba cayendo. No pensé en nada en ese momento, y luego lo atrapé".

"No sé qué pasó después de eso, ya que me desmayé por un tiempo. Cuando me desperté, la policía y los rescatistas estaban todos aquí", recordó Turghanbek.

