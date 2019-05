Como acto de amor, joven se vistió de mujer para hacer el examen de su novia

Un joven de 19 años pretendió ayudar a su novia cuando se hizo pasar por ella para presentar un examen de admisión en Bolivia. Lo descubrieron, y detuvieron por las autoridades correspondientes.

Bryan es un estudiante de Ingeniería en Sistemas que intentó presentar un examen de ingreso a la Universidad Mayor de San Miguel, Cochamba. Él se disfrazó de su novia, llevando así una peluca, falda y maquillaje para intentar suplantarla.

El joven fracasó en sus planes de ayudarla dado que sus nervios lo traicionaron. Decidió sentarse en la parte delantera del salón de clases, a la vista de todos, y con una actitud que despertó sospechas.

De forma no intencionada atrajo la atención de todos los profesores, quienes no dudaron en cuestionarlo. Descubrieron que él no era la persona que debía presentar el examen, y Bryan terminó confesando.

Las autoridades del Instituto intentaron descubrir por quién lo había hecho. En un inicio aseguró que era solamente por un familiar, pero al final cedió y admitió que fue por ayudar a su novia.

“Nunca he hecho esto antes, me encanta estudiar, y quiero ir a Japón a especializarme. ¡No quiero ningún problema!" contó Bryan, según información de RadioFórmula.

El joven no podrá ser sancionado porque jamás firmó el examen.

Como acto de amor, joven se viste de mujer para hacer el examen de su novia

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, AQUÍ.