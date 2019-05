Lo perdió todo: "Influencer" polaca rompió la nariz de una estatua de 200 años sólo para conseguir seguidores

Hay usuarios en redes sociales que hacen de todo para conseguir “likes”. Y cómo no, siempre hay personas que se nublan con esta obsesión, llegando incluso a cometer delitos

Aquel fue el caso de una“influencer” polaca llamada Julia Slonska, quien protagonizó un aberrante momento.

Ver esta publicación en Instagram Sesyjka Una publicación compartida por Julia Słońska (@juliaslonskaa) el 8 de May de 2019 a las 1:11 PDT

Mientras era grabada por un amigo, la joven de 17 años comenzó a golpear una estatua ubicada en un parque del siglo XVIII en Varsovia. Aquella escultura representa a un ángel con una tortuga, y data de hace unos 200 años atrás.

¿El problema? no la golpeó por accidente. Lo hizo con un martillo las suficientes veces como para romperle la nariz, riendo en todo momento.

LA "INFLUENCER" PODRÍA INCLUSO IR A PRISIÓN

Su acompañante subió el video a sus redes, etiquetando a la joven que en ese momento no alcanzaba los 6 mil seguidores. Se cree que la secuencia fue justamente para aumentarlos.

Y si bien dicho número no bajó, perdió su empleo y calidad de "influencer".

La agencia de modelos en que trabajaba le dio la espalda, terminando a la brevedad con su contrato. Lo mismo ocurrió con el cuarto banco más importante de Polonia, mBank, con quienes mantenía un acuerdo comercial en internet y televisión. Tanto así que además el anuncio en que aparecía Slonska.

Ahora, queda saber si el gobierno tomará acciones legales en su contra bajo el artículo 108 de la ley polaca. De ser así, la pena de prisión iría entre los seis a ocho meses.

Cabe destacar que los medios locales reportaron que fue ella quien se entregó a la policía, admitiendo haber bebido alcohol antes de cometer tal delito.

"No debió haber ocurrido. Lo lamento. No diré lo que me impulsó a hacerlo porque es un asunto privado, pero quería disculparme con todos”, señaló la modelo durante una transmisión en vivo.

