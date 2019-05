Video: el aterrador intento de secuestro de un niño de 4 años en local de comida rápida.

Una mujer ingresa tranquilamente a un local de McDonald's en Estados Unidos. Camina a paso firme, se acerca a un menor de 4 años, le habla con naturalidad; y luego lo toma en brazos y se lo lleva. Todo esto, mientras el pequeño se nota tranquilo, sin poner mayor resistencia.

Lo aterrador del hecho es que no es una madre con su hijo, sino que un intento de secuestro ocurrido hace unos días en el mencionado restaurante de comida rápida.

Según informa ABC7, el hecho ocurrió el pasado martes en el centro de la ciudad de Los Angeles, cerca de las 15:00 horas.

La policía no ha informado dónde estaban los padres del pequeño en ese instante, pero el menor se encontraba tranquilo en una mesa del recinto, por lo que se cree que estaba con uno de sus progenitores, esperando mientras compraban comida.

En tanto, frente al local paró un automóvil, bajándose la mujer. Se acercó de forma fría hacia el niño y lo tomó como si fuera su propio hijo.

El video deja en claro que el menor no se resistió. Seguramente debido a lo sorpresivo y rápido que ocurrió todo, además del miedo que debió sentir ante la inesperada acción.

Tras esto, la secuestradora se llevaba al niño de vuelta al automóvil en el que la transportaban. Sin embargo, una joven que pasaba por el lugar se percató de lo sucedido y dio la voz de alerta. Razón por la que los otros transeúntes se abalanzaron hacia ella, impidiendo el rapto.

Finalmente, la delincuente soltó al pequeño y huyó del lugar corriendo. Siendo detenida la noche del miércoles por la policía, fijándose la posibilidad de una libertad bajo fianza previo pago de 100 mil dólares.

El video aquí…

We need your help to identify & arrest this kidnap suspect. On May 14 she kidnapped a 4 yr old from inside a McDonald’s restaurant on Olympic Blvd & Central Ave, but fortunately witnesses intervened & she let the child go. Any info contact LAPD RHD Detectives (213) 486-6840. pic.twitter.com/afwKooT1Bn

— LAPD HQ (@LAPDHQ) May 16, 2019