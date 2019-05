Video: En medio de pelea en un bus una mujer empujó a un anciano y lo mató.

Una mujer de 25 años identificada como Cadesha Bishop fue arrestada en la ciudad estadounidense de Las Vegas tras ser acusada de homicidio.

Esto luego que protagonizara una discusión con otros pasajeros a bordo de un bus, mientras ella iba con su hijo.

Según informa la revista People, la mujer prácticamente estaba gritando a viva voz en la máquina; utilizando un lenguaje bastante agresivo.

Ante esto un abuelito de 74 años identificado como Serge Fournier, el cual se desplazaba con la ayuda de un andador, se le acercó para pedirle que fuera "más amable".

74-year old Serge Fournier died after he was pushed off a bus. Police arrested a 25-year old woman and charged her with murder. Witnesses say Fournier told the woman “Be nicer to passengers.” @News3LV pic.twitter.com/PYlv02NDdq

— Antonio Castelan (@AntonioNews3LV) May 9, 2019