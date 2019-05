Un sujeto golpeó brutalmente a la hija de 9 años de su ex pareja. Luego de que esta lo sacara de su vivienda; a la que había ingresado en estado de ebriedad. Hombre secuestró y golpeó a la hija de su ex por no dejarlo entrar borracho a su casa.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Las Talitas en Tucumán, Argentina, y hasta el momento el agresor no ha logrado ser detenido.

Según TN, el hombre irrumpió borracho en la casa durante la madrugada del lunes; y su ex lo sacó del lugar a la fuerza.

A los pocos minutos, la mujer se dio cuenta que no estaba una de sus hijas.

Luego de buscarla durante varias horas y con la ayuda de la policía, la encontraron en un lugar desierto cercano a la casa.

El hombre la había atado, la golpeó durante horas y además le aseguró que iba a “lastimar a su mamá”.

La captura del agresor aún no ha sucedido, las autoridades están investigando sobre su paradero.

