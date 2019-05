Madre fue a buscar a su bebé a la guardería y se encontró con terrible descubrimiento: tenía más de 25 salvajes mordidas en su cuerpo

Alice Bryant fue a buscar a su hija Rosalyn, de un año y tres meses, cuando se encontró con un aterrador hallazgo: la pequeña tenía más de 25 mordidas en su cuerpo. Madre fue a buscar a su bebé a la guardería y se encontró con terrible descubrimiento.

"Al principio, yo estaba como incrédula: '¿Son esas marcas realmente mordidas?' Y luego, mi cerebro dejó de pensar y comencé a llorar", reveló la mujer en Fox News.

En ese punto, destacó que "hay más de 25, es difícil saberlo. 25 sería lo mínimo, más o menos llegamos a ese número cuando hablamos con el oficial de policía".

El hecho ocurrió el pasado 26 de febrero en la guardería Creative Beginnings Daycare de la ciudad estadounidense de Tucson, aunque recién esta semana la madre dio a conocer las imágenes en redes sociales.

"Mi hija llevaba apenas 5 días en esa guardería cuando recibió estas lastimaduras. Completé un reporte policial por negligencia y notifiqué al departamento de Servicios de Salud que acreditó a la guardería, pero el caso sigue bajo investigación y después de dos meses no hubo una palabra ni el departamento se contactó conmigo con algún tipo de actualización", manifestó la mujer.

"No lleven a sus hijos a Creative Beginnings Daycare, es parte de una organización internacional y la que está acá en Tucson está acreditada por el estado. Ellos ni siquiera llamaron para avisarme que había sucedido un incidente, tampoco me notificaron por otra vía, ni me dijeron nada cuando la fui a buscar. Todas estas marcas sucedieron en un día", expresó.

La policía se encuentra investigando el caso, creyéndose por el momento que las mordidas las efectuó otro menor.

