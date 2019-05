La prueba fue presentada por casi un millón de estudiantes. De ellos, 330 mil reprobaron el examen académico. Por no pasar exámenes de admisión universitario 21 estudiantes se suicidan

Algunos grupos de padres de familia han denunciado que la deficiencia en el puntaje se debe a una falla de la empresa de software Globarena Technologies Private Limited. Esta fue la que desarrolló el programa que se encargó de procesar las pruebas. A esto se suma a las reiteradas protestas realizadas por estudiantes por las discrepancias en los resultados.

“Ha habido errores en el proceso. Se tomarán medidas contra los funcionarios de la junta y la empresa privada ", dijo el secretario de educación de Telangana, Janardhan Reddy a la prensa india.

Sin embargo, las disculpas no son suficientes para las familias de los 21 casos de suicidio, por perder la oportunidad de poder estudiar. Estos casos de suicidio que tienen a los padres de los demás jóvenes y a toda la comunidad asustados. “En el primer año, mi hijo superó los exámenes, pero ahora sus calificaciones están en un solo dígito. No sé que hacer. Le he asegurado que todo se arreglará. Pero, ¿y si él también se hace daño?”, dijo al medio News18 un desesperado apoderado.

Según el mismo medio aún no se sabe si han subido los jóvenes afectados de tal manera por los resultados.

Tan sólo 19 años tenía la joven Akrapu Mithi cuando presentó su prueba, recibió el resultado y tomo la peor decisión. La habitante de la aldea de Naginenipally, en el estado de Telangana, acabó con su vida a través del ahorcamiento. Otro terrible caso es el de un joven que se lanzó a las vías del tren. Sin embargo el más devastador de todos es de la joven Sirisha, del distrito de Narayanpet. Ella decidió quemarse a lo bonzo para terminar con su vida.

