La pequeña ya había le había confesado a su madre los abusos de su profesora. Profesora golpea brutalmente a una niña de 5 años.

El primer indicio de que algo no andaba bien fue el testimonio de la niña de 5 años, a su madre. "No me gusta mi maestra, ella es muy mala. Me golpeó", le dijo la menor que asiste al colegio primario Bluejacket Flint, en la ciudad de Shawnee, en Kansas, Estados Unidos.

La madre decidió tomar la acusación de su hija y exigió una reunión con las autoridades del colegio, incluyendo a la maestra a Crystal Smith, acusada por la niña.

En la reunión Smith negaba todas las acusaciones e incluso señaló que ella vio cuando la niña se había golpeado. "No me sorprende que tenga golpes, se estaba arrastrando por la biblioteca", contó.

"Tiene una marca en el brazo, no me sorprende porque se lanzó contra la biblioteca. Quiero decir, ella me ha pateado varias veces", dijo la profesora.

Sin embargo a la madre no estuvo de acuerdo con las explicaciones y exigió al colegio ver las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Pese a la insistencia de la madre, el colegio tramitó la solicitud hasta que una semana después del incidente finalmente le revelaron las imágenes.