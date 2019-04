Así lo reveló un estudio. Bolsas "ecológicas" siguen provocando daños al medio ambiente

Desde la aparición de las bolsas "Biodegradables" hemos sentido más confiados frente al daño hecho al medio ambiente es menor.

Sin embargo, un experimento llevado a cabo por la Unidad de Investigación de Basura Marina Internacional de la Universidad de Plymouth, mostró resultados poco esperanzadores.

"Esta bolsa de plástico "biodegradable" después de 3 años en el medio marino, puede llevar una bolsa llena de compras. Los elementos biodegradables / compostables no necesariamente se descomponen rápidamente en entornos naturales como el océano". Compartió en su cuenta de Twitter Imogen Napper, la científica que dirigió la investigación.

Lo impresionante es que la bolsa sigue intacta, excepto por un pequeño cambio de color. El resultado del estudio reveló que ni las bolsas compostables, ni las bolsas biodegradables, se descomponen completamente.

De acuerdo con el trabajo de la Unidad de Investigación de Basura Marina Internacional -que cita el diario inglés The Guardian– sólo la bolsa compostable parece haber tenido un mejor resultado.

Tras revisar las muestras, se logró establecer que después de tres años, las bolsas “biodegradables” que habían sido enterradas en el suelo y en el mar pudieron llevar de compras.

En el caso de la bolsa compostable, tras 27 meses enterrada, se veía completa pero no pudo sostener ningún peso sin rasgarse.

Pese a los resultados, los investigadores dicen que se necesita más trabajo para establecer cuáles son los productos de descomposición y para considerar las posibles consecuencias ambientales, planteando de paso la duda acerca de si se puede confiar en las formulaciones biodegradables para ofrecer una tasa de degradación suficientemente avanzada para la Problema de la basura plástica.

My 3-year experiment is out today! This is a biodegradable plastic bag after 3-years in the marine environment, and it can hold a full bag of shopping. Biodegradable/compostable items do not necessarily break down quickly in natural environments like the ocean 🌊 pic.twitter.com/LDucC4NucJ

— Imogen Napper (@Imogennapper) April 29, 2019