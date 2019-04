¡Increíble! Este es el sonido del primer terremoto ocurrido en Marte.

El objetivo de este proyecto, que está previsto que dure dos años, es estudiar específicamente el interior y la composición del planeta rojo.

You’re looking at the next spacecraft to land on the Martian surface! 🔴Our #Mars2020 team is preparing this rover at @NASAJPL for its mission by checking connections between its hardware & the back shell that'll protect its atmospheric entry. Learn more: https://t.co/GJga59ZjNt pic.twitter.com/SZ5FBJsJgG

— NASA (@NASA) April 20, 2019