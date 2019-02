Niño vende sus dibujos en la calle para pagar sus útiles escolares y las redes se conmueven.

Cuando algo toca el corazón de los tuiteros el ambiente de hostilidad que habitualmente ronda en esta red social se desarma. Rápidamente da un giro mostrando el lado solidario del que los usuarios dicen sentirse orgullosos.

Por eso no es extraño que ante la foto de un niño vendiendo dibujos afuera de una panadería para comprar sus útiles escolares, rebrotara toda esa solidaridad".

Escribió @Caroangelica3 logrando viralizar la historia y que cientos de personas comenzaran una cadena para ayudar al niño.

"Dedico este tuit a este pequeño que sentado afuera de la panadería vende sus dibujos para comprar sus útiles escolares .

Chiquito mío te pido perdón por el país que te estamos heredando me mataste espero que mi grano de arena te sirva 😔😔😔😔😔😔😔 pic.twitter.com/O2EQBqmFjf"

— Caroangelica (@Caroangelica3) February 20, 2019

El post que ha sido ampliamente retuiteado, no sólo desató una avalancha de ayuda, que hasta sumó a una reconocida cadena de venta de productos escolares; sino que además abrió un fuerte debate acerca de la desigualdad que aún existe.

Mientras algunos tuiteros recalcaban que actualmente existe un programa estatal de entrega de útiles escolares; otros mencionaban que lamentablemente las personas de menores recursos deben recurrir a este tipo de medios para mejorar sus posibilidades.

Sorprendida por la reacción que generó su post @Caroangelica3 señaló que lo que busca no es hacer un show con el caso del niño. Sino que en realidad quiere ayudar a su familia.

Por lo mismo, precisó que durante este jueves tendrá los datos necesarios para canalizar la gran cantidad de ayuda que se ofreció desde la noche del miércoles. En la que se viralizó el post del pequeño dibujante.

Los comentarios del pequeño de Puchuncaví, en Quintero; y cuyos padres están cesantes siguieron. Mucha más ayuda quedó comprometida para que pueda regresar a clases con todo lo necesario.

"En este niño cuyo trabajo rescata @ Caroangelica está la redención para tanta maldad que nos acogota. Su inocencia y pureza es lo único que puede mantener el mal a raya. Ya casi no nos nos quedan lideres, nos abandonan según les conviene, pero en este niño hay esperanza weón", escribió uno de los tuiteros.

Con respecto a mi tuit del pequeño dibujante:

1: mañana me darán todos sus datos serio bueno organizarnos bien para su ayuda

2: me emocioné y fui capaz de mostrar la cruda realidad de muchas familias chilenas la cual me siento orgullosa

3: quiero educación gratuita y de calidad https://t.co/F3uWZQbSdO

— Caroangelica (@Caroangelica3) 21 de febrero de 2019