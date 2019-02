Hombre falleció cuando el baño en el que estaba se incendió.

La policía de Baltimore está investigando un extraño caso que tiene desconcertado a sus agentes. Un hombre murió quemado cuando se incendió el baño portátil que estaba ocupando.

Cerca de las 3 de la tarde de ayer domingo, un guardia del M&T Bank Stadium, el recinto donde juegan los Baltimore Ravens de la NFL, vio a un hombre corriendo envuelto en llamas por los estacionamientos del lugar.

El sujeto, aún no identificado, salió desde uno de los baños portátiles que había en la zona de Cayó gravemente herido pocos metros más allá.

BCFD on scene in the 1100blk of Russell St. where an adult male was seen on fire coming from a Port A Potty. Upon arrival the adult male was pronounced deceased & three Port A Potties engulfed in flames. Cause U/I @MayorPugh50 @ChiefNilesRFord pic.twitter.com/WeUAyDUiQk

— Baltimore Fire (@BaltimoreFire) 17 de febrero de 2019