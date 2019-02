Profesora renuncia a su trabajo para convertirse en jugadora profesional de Pokémon Go.

En un particular caso, una profesora en Londres Inglaterra, Sophia Pedraza, renunció a su empleo para jugar a 'Pokémon Go' de manera profesional y de tiempo completo. La educadora que tiene 26 años, ahora que juega Pokemon Go casi duplica el sueldo del que ganaba como maestra.

El blog Goalsdaddy contó la historia inédita de esta maestra que ganaba unas 2.000 libras mensuales (más de 2.300 euros) dando clases de matemáticas, música y lengua. Sin embargo, tras probar el juego de moda y verificar que en Internet se encuentra vendido cuentas de usuarios en nivel avanzado por cantidades cercanas a su salario mensual, no dudo ni un segundo en renunciar a su empleo y empiezó a cazar Pokemon`s en calles y avenidas de la ciudad.

La docente que es licenciada en derecho, para conseguir sus metas mensuales es capaz de jugar hasta 18 horas diarias, con el objetivo de cazar a las criaturas más cotizadas por los entrenadores de internet.

"En cuanto instalé el videojuego me di cuenta de que se podría hacer dinero con él. Ahora mismo se ha desatado la locura con Pokémon Go, pero sí la cosa va a menos siempre puedo volver a dar clases”. Así manifiesta la profesora.

En páginas como eBay y MercadoLibre se ofertan cuentas que van desde los 30 dólares a los 100 o 150 dólares, esta dependerán de los niveles alcanzados y de los avatares capturados. Existen Pokemon's mitológicos, los cuales posee una mayor dificultada para cazarlos, por ende su precio aumenta en las subasta y ventas de Internet.

