La nieve negra y tóxica que cae en Rusia se convierte en una amenaza para la vida de la población

Si le preguntaran ¿de qué color es la nieve? seguro la respuesta inmediata sería: blanca. Este color está dado por su composición de pequeños cristales de hielo de forma hexagonal; los que dejan que la luz se difunda y así se vea el color blanco.

Sin embargo, los habitantes de la región siberiana de la Cuenca de Kuznetsk, en Rusia, fueron testigos de un inusual fenómeno. La caída de nieve negra, tan negra como el carbón.

La escena es casi como una película, el problema es que los efectos reales si son un tanto apocalípticos.

El fenómeno, ampliamente difundido en las redes sociales, fue explicado por colectivos ambientalistas. Ellos confirmaron que se trata de nieve contaminada con las partículas de carbón que se encuentran suspendidas en el aire de la región minera.

#Russia is a country of outstanding natural beauty and diversity. But the sheer lack of environmental regulations is a devastating effect for residents in #Kuzbass, where last night there was BLACK SNOW. pic.twitter.com/zMiEWBJbnh

— Khodorkovsky Center (@mbk_center) February 14, 2019