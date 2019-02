Aunque no lo podamos comprobar, los milagros sí existen. Eso que lo diga un conductor que sufrió un aterrador accidente y aún nadie se explica cómo salió con vida y con heridas menores.

El choque ocurrió en una autopista de Ohio y las espectaculares imágenes, horribles e increíbles para algunos, fueron compartidas por el Departamento de Bomberos de Bethel Township en el Condado de Clark en su página de Facebook.

En las fotos se puede ver como lo que era un chevrolet cruze está absolutamente aplastado contra la baranda por un camión. No se ve un lugar por donde pueda haber “escapado” el conductor.

“Mi esposa estaba de camino y vio al menos un hombre salir del ¡chevy cruze!”. “Esto no es nada menos que un milagro”. “Lo he visto esta mañana y no ha muerto”.“Es la cosa más aterradora que he visto nunca” y “eso es increíble, increíble”, fueron algunos de los comentarios.

Según información entregada por bomberos, “no hubo heridos graves” en el accidente, señala Fox News.

Nadie entiende cómo salió con vida tras sufrir un grave accidente automovilístico.

