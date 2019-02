Joven de 16 años se suicidó por el acoso de sus compañeros y los abusadores siguieron con las bromas después de que murió.

Hailey Nailor de sólo 16 años publicó un desgarrador video en Snapchat en el que aseguraba que contemplaba el suicidio. Sólo minutos después se lanzó del quinto piso de un centro comercial de Connecticut.

Algunos amigos de la adolescente que vieron la publicación avisaron a los servicios de urgencia, pero estos no lograron llegar a tiempo y cuando arribaron al estacionamiento del establecimiento encontraron el cuerpo sin vida, indica CT Post.

Hailey habría estado sufriendo un acoso escolar reiterado en Danbury High School. Se cree que no soportó vivir esta terrible situación, razón por la que tomó la drástica decisión.

La policía dijo que están realizando una investigación “sobre las circunstancias anteriores”, pero señalaron que no hay pruebas de que ella fue “obligada a saltar” por otra persona, señala New York Post.

Cuando se dio a conocer la muerte de Hailey varios de sus amigos expresaron su pesar y apuntaron a que la joven era víctima de acoso; el que incluso continuó luego de suicidio.

“Estoy en shock, esta hermosa alma se perdió. El hecho de que alguien pueda obligar a alguien a suicidarse está más allá de mí. Es inhumano y repugnante…, Esto es un crimen”, publicó una usuaria de Twitter mostrando dos pantallazos de la burla que hacía una estudiante llamada Bianca por la muerte de Hailey.

La escuela ya fue comunicada y también señaló que iniciará una investigación para tomar medidas si se encuentran personas que hayan acosado a la joven.

This is a crime, and I hope that this gets to the @Danbury_PD this is not right. There’s multiple pieces of evidence of Bianca explicitly confessing to telling this girl to kill herself. Mental health is no joke. This is disgusting and she shouldn’t get away with this.

