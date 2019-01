Familia duramente criticada en redes sociales por devolver a perro que recién habían adoptado

Un perro mestizo llamado Juan se convirtió en el centro de una polémica en Argentina. La controversia se presentó debido a que la familia que lo adoptó decidió devolverlo por una insólita razón.

Esto, luego de que el can robara comida de otra mesa, lo cual molestó bastante a sus nuevos dueños. Por lo tanto, esto fue razón suficiente para rechazar seguir viviendo con él.

"Estamos muy tristes, devolvieron a Juan por robar un poco de comida arriba de una mesa. Ellos sufrieron mucho en la calle y hay que tenerles mucho amor", sostuvo un hombre en Twitter, quien está buscando a la vez un nuevo hogar para el animal.

El hecho causó la molestia en los usuarios de redes sociales, quienes criticaron con dureza a la familia que devolvió el perrito.

Estas son algunas de las reacciones en Twitter

A mi este sujeto no sólo me robó mi lugar en la cama, si no también a mi novia. Y no ando haciendo escándalo. Ojalá Juan encuentre la familia que merece! pic.twitter.com/5cn2bYHdvv

— Maximiliano (@macre1284) January 24, 2019