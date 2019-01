Terapeuta que afirmaba "curar" la homosexualidad se divorcia y se declara gay

David Matheson, un controvertido terapeuta que por años trabajó en terapias de “conversión gay”, anunció que no puede seguir viviendo en la mentira y se declaró homosexual.

Creador de varios programas experimentales para “curar la homosexualidad” y autor del libro Becoming a Whole Man. Hizo las revelaciones en su cuenta de Facebook asegurando que era hora de reconocerse gay.

“Hace un año me di cuenta de que tenía que hacer cambios sustanciales en mi vida. Me di cuenta de que no podía quedarme en mi matrimonio más tiempo”, escribió para explicar por qué se había divorciado de su esposa luego de 34 años de matrimonio.

Matheson salió a reaccionar luego de la revelación hecha por una organización LGBTQ que tuvo acceso a una publicación privada en la red social. Esta fue hecha por parte de un defensor de la "terapia de conversión”, indica CBS News.

En ella, Rich Wyler aseguraba que Matheson les había dicho que no podía vivir una vida “célibe y que está buscando un compañero masculino”.

En su “confesión” en Facebook, el terapeuta señaló que su matrimonio se estaba desmoronando. Además mencionó que “estar en una relación íntima con un hombre ya no era algo que quería evitar. Se había convertido en una necesidad”.

Matheson no se arrepiente de su trabajo de“conversión gay”. Según él “ayudó a muchos”, sin embargo reconoció que le “había hecho daño a algunas personas”.

“Como un hombre gay recién asumido, todavía encuentro demasiada homofobia en mí mismo”, apuntó.

El terapeuta dejó my claro que no estuvo fingiendo durante todos estos años. Ahora se había embarcado en un “nuevo camino de vida” y en un “nuevo proceso de crecimiento”.

“Si pudiera cambiar una cosa, además de mi propia vida, sería alentar a las personas a que realmente sean dueñas de sí mismas y se sientan seguras con respecto al camino de su vida y la sigan sin temor ni vergüenza, sin importar lo que otros puedan pensar”, sentenció.

