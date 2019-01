Hombre destruyó con una excavadora parte del hotel que ayudó a construir porque no le pagaron

Ese fue el presagio del día de furia de un contratista que decidió arremeter contra la recepción del lugar que el mismo había ayudado a construir. Y que destruyó con una excavadora.

El hombre sólo pedía el dinero por el trabajo realizado en un hotel de la cadena Travelodge, pero el pago nunca llegó.

“Esto es lo que sucede cuando no pagan tu salario”, gritó el sujeto antes de irse en contra del hotel, señala The Telegraph.

La recepción del recinto se había entregado tan sólo unas horas antes del hecho.

Incluso algunos trabajadores se quejaron el “idiota” que había destruido todo.

“La entrega fue hoy, todo se completó, pusimos la última baldosa, limpiamos y nos aseguramos de que todo estuviera perfecto. Entonces, un idiota en una mini excavadora decidió conducir por el centro del edificio”, apuntó.

La policía de Liverpool dijo en un comunicado que recibió una llamada cerca de las 15 horas sobre la situación.

Por lo que pidieron cualquier información para poder dar con el enfurecido hombre.

I was on that job an was supposed to get paid the Friday before Xmas, could have been skint for all they knew, never got my money until the 2nd week of January, only a matter of time before something like this happened 🤷🏻‍♂️😂 pic.twitter.com/WvQ91aRRgL

— Joe fearon (@joefblue) January 21, 2019