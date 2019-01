Impactante video: pequeña niña se entrega descalza y con las manos arriba a la policía mientras su padre es detenido

Un impactante video muestra a una pequeña niña "entregándose" a la policía se ha viralizado rápidamente a través de las redes sociales.

El registro muestra como los agentes arrestan al padre de la menor, mientras apuntan con sus armas al vehículo en donde ambos se movilizaban.

Tras esto, se ve como la menor, completamente descalza y con los brazos arriba, sale del vehículo y se entrega a la policía.

"Ella está tratando de salir pero no puede porque es pequeña. Ella está fuera. Oh, ella está levantando sus manos. Oh Dios mío, mira eso. Oh Dios mío", se escucha en el relato que dos testigos captaron en el lugar de los hechos y que subieron a Facebook.

La policía señaló posteriormente que el padre de la menor estaba siendo detenido tras ser sospechoso de ingresar a robar a unas viviendas.

Durante el arresto, es consultado si habían más adultos en el automóvil y éste responde que no, que solamente están sus dos hijos: la pequeña y un bebé.

"Las imágenes muestran la preocupación de los oficiales por los niños y su compasión, ya que permitieron a la madre cuidar de los niños. Estoy orgulloso de cómo los oficiales manejaron la situación, cómo se adaptaron cuando se dieron cuenta de los niños, el nivel de preocupación y compasión que mostraron a la familia", sostuvo el jefe policial Michael DeLeo.

Esto considerando que la cámara policial registró la detención, mientras que en un segundo registro de los oficiales se ve que la madre también es arrestada, aunque primero le permitieron que sacaran al lactante y se preocupara de que estuviera de buen ánimo y sin problemas.