Sujeto acosó a su hija de 13 años y la mamá de la niña decidió tomar justicia por mano propia.

Una mujer decidió “hacer justicia por mano propia” y junto a otros miembros de su familia golpearon de forma brutal a un sujeto de unos 50 años que había acosado a su hija de 13.

Además, subió el video a Facebook de manera de viralizar la imagen del hombre y así ponerlo en evidencia y darle una voz de alerta a otras menores.

Según TN, la niña volvía a su casa luego de hacer unas compras y el hombre la tomó con fuerza del brazo, le pidió que salieran juntos con la condición de que no le contara a nadie.

Para librarse de la incómoda situación, la menor le terminó dando su teléfono y pudo escapar hasta la casa de una vecina.

“Mi hija me llama llorando en crisis de nervios”, explicó Lorena Romero, que agregó que al poco rato el sujeto le mandó un mensaje para que se juntaran.

Romero le dijo a su hija que le siguiera el juego y acordaron juntarse frente a un hospital de Jujuy. “Le manda un mensaje que se suba al auto, ahí lo increpo y le digo qué pretendía hacer con una nena de 13 años”, apunta.

Luego aparece el esposo de la mujer y un hijo, los que sacan al sujeto del auto y terminan dándole una paliza en medio de la calle.

“¿Si yo no hubiera hablado tantas veces con mis hijas sobre estas cosas y mi hija no me avisaba, qué hubiera pasado? ¿Mañana hubiera sido una más de la lista?”, se preguntó.

“Hoy fue mi hija, mañana puede ser otra”, argumentó la mujer.

