Le daba vodka a su bebé enfermo para poder salir de fiesta y el niño murió por falta de atención médica.

Un bebé murió debido a una enfermedad viral luego de que su madre no le diera la atención médica necesaria ya que no quería pasar sus vacaciones en el hospital.

Nadezhda Yarych se encontraba en la ciudad de Shebekino en el oeste de Rusia y su hijo Zakhar se enfermó por lo que tuvo que llevarlo a un centro asistencial, indica Mirror.

Los doctores le señalaron que el pequeño tenía una infección viral y que debía quedarse durante la noche para ser monitoreado, pero la mujer decidió llevárselo de vuelta a casa y aseguró que ella lo iba a cuidar.

El episodio se repitió cuatro veces en una semana y en cada vez los facultativos quisieron dejar al niño hospitalizado, pero la madre se negó sistemáticamente.

Según los datos de la investigación, cuando volvían a casa, Yarych le daba vodka a su hijo para que se quedara dormido y poder salir de fiesta con sus amigos.

Según el medio inglés, “fuentes cercanas a la familia” aseguraron que la mujer no le dio el tratamiento adecuado a su hijo porque “no quería pasar sus vacaciones en un hospital”.

Hasta el momento no hay detenidos y la policía también está investigando a la pareja de Yarych, ya que el sujeto, que no es el padre del niño, no habría hecho nada por ayudarlo.

