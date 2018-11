Huracán de materia oscura viaja a 500 kilómetros por segundo y se dirige directamente hacia la Tierra

Un verdadero huracán de materia oscura viaja a 500 kilómetros por segundo con dirección hacia la Tierra, hecho que se trataría de una oportunidad histórica para la comunidad científica.

El hecho fue dado a conocer por el físico teórico Ciaran O'Hare, perteneciente a la Universidad de Zaragoza, el cual expuso sus argumentos en la revista especializada Physical Review D.

Nice write up by @APSphysics about our #DarkMatterHurricane paper (https://t.co/PMRCL9V7Le) on future dark matter detectors and the local S1 stream found in #Gaia.https://t.co/dFV96gQnih

— Ciaran O'Hare (@cajohare) November 7, 2018