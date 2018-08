Golpean, desnudan y hacen correr a ladrón por plena autopista

Un ladrón de Chula Vista, una localidad cercana a San Diego (California) recibió un duro castigo. El asaltante fue uno más de las personas que sufren los castigos de quienes se toman la justicia por su cuenta.

El presunto agresor grabó lo sucedido. Según el hombre que grabó y difundió el video, quedó la siguiente frase: "Señoras y señores, aquí un video de lo que está sucediendo con los rateros en Santa Fe de Chula Vista".

La cámara apunta a un hombre golpeado en varias partes de su cuerpo, que trata de correr escupiendo sangre. El presunto ladrón no tiene prendas, y se trata de tapar sus partes íntimas con un objeto blanco. Se encuentra al lado de una autopista corriendo, desnudo.

El hombre lo acompaña detrás con su cámara. "Ellos no se miden para robarnos, nosotros no nos medimos para golpearlos", dijo. Luego le exige al ladrón que repita "esto me pasó por ratero", algo que cumple a cabalidad. Otro hombre que llega por la derecha habría golpeado al presunto asaltante antes de que se corte el video.

Atención: este video contiene imágenes fuertes.

Esto es lo ke les está pasando a los rateros, la gente ya está hasta la madre de ellos!! Posted by Leo Arcangel on Wednesday, August 15, 2018

La grabación fue difundida por usuarios mexicanos el pasado 15 de agosto, y desde entonces ha acumulado casi dos millones de reproducciones en Internet.