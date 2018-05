¡Aterrador! Copiloto grabó momento en el que su ventana empezó a partirse

Un copiloto grabó aterrador momento en el que su ventana empezó a partirse. El hecho ocurrió en un avión de Sichuan Airlines mientras volaban.

El avión Airbus A319 sobrevolaba este país cuando empezó a ocurrir el accidente.

Poco a poco su ventana fue agrietándose hasta partirse por completo y salir volando.

Por fortuna, el copiloto no salió expulsado del avión porque su cinturón de seguridad lo mantuvo en su sitio.

Este es el video que algunas personas ya comparten en redes:

Loss of windshield incident on Sichuan Airlines Airbus A319 in China: pic.twitter.com/fZbBDdi2WY

— Matthias von Siemens (@CaptMatthias) May 14, 2018