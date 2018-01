Joven de 15 años que fue asesinada en un tiroteo llamó a su madre en medio de la balacera que le costó la vida

Bailey Holt tenía toda su vida por delante e incluso a sus 15 años ya había decidido que quería ser enfermera. Sin embargo, ésta quedó truncada tras un tiroteo masivo en el Marshall County High School en Kentucky del pasado martes.

Un joven, también de 15 años, abrió fuego en una zona del establecimiento dejando un saldo de dos personas muertas y 18 heridos.

Los padres de Bailey revelaron los últimos momentos de la joven y dijeron que su hija los llamó en medio de la balacera, pero que no pudo decirles ni una palabra, indica WKRN.

“Ella me llamó y todo lo que pude escuchar fueron voces, caos en el fondo. No pudo decir nada, la llamé por su nombre una y otra vez y nunca respondió. Corrimos a la escuela secundaria, y no nos dejaron pasar”, cuenta desconsolada Secret Holt, la madre de la adolescente.

Tras ello, los dos padres se dirigieron a un colegio cercano donde comenzaron a llegar buses con los alumnos del Marshall County High School, pero su hija nunca bajó.

“Esperamos y esperamos, y ella nunca lo hizo. El director vino a buscarme y nos llevó afuera, nos subimos a un auto de policía y nos llevaron al departamento de bomberos y nos dijeron lo que había sucedido”, agrega.

Jasen Holt, el padre de Bailey la recordó como “un ángel aquí en la tierra” y aseguró que “ella era perfecta en todos los sentidos”.