Roban reportero mientras transmitía en vivo en el aeropuerto

Rafa Rodrigo, periodista de Madrid Directo (Telemadrid), fue víctima de la delincuencia mientras transmitía en vivo.

Al reportero le robaron su chaqueta mientras informaba en el aeropuerto de Barajas, ubicado en la ciudad de Madrid (España).

Después del incidente, sus compañeros en estudio le preguntaron por el incidente y él respondió: “he dejado mi chaqueta, junto a una señora, a le he pedido si por favor le podía echar un ojo, y cuando he terminado la primera conexión, que ha durado 30 segundos, pues… no hay chaqueta, me la han robado”, relató el comunicador.

Rafa Rodrigo añadió que la búsqueda de su prenda fue inútil, ya que ningún pasajero le dio razón, pero lo peor del caso es que desde el aeropuerto no lo podían ayudar, ya que por obras las cámaras de seguridad no estaban funcionando.

El reportero compartió en su cuenta de Twitter un video de la situación:

Para todos los que me preguntáis por privado “La Historia del Abrigo 🧥Robado en Barajas”… os dejo la conexión en directo con @inmagalvano y @EmilioPineda_ y lo que ocurrió para @MadridDirecto @telemadrid Gracias por el vídeo @MaspiTV 😉 pic.twitter.com/dsJQaZ9KuV — Rafa Rodrigo (@RafaRodrigoZ) January 17, 2018

La historia causó tal revuelo que los usuarios de redes sociales empezaron a usar la etiqueta #UnAbrigoParaRafa como muestra de su solidaridad.