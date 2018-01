El gremio cristiano en Estados Unidos y miles de personas en el mundo demostraron su indignación al conocer que un pastor confesó que violó a una adolescente y criticó a la víctima por no unirse a la iglesia.

El hecho quedó registrado en un video, donde el pastor Andy Savage reconoce la violación y la llama un “incidente sexual”.

“Hace más de 20 años, lamentablemente, tuve un incidente sexual con una estudiante de último año de secundaria en la iglesia. Me disculpé y le pedí perdón a ella, a sus padres, a su grupo de discipulado, al personal de la iglesia y al liderazgo, quienes informaron a la congregación. De acuerdo con el consejo sabio, di todos los pasos para responder de una manera bíblica”, dijo Savage en medio de un culto en Memphis, Tennessee.

Después de la confesión otro pastor, llamado Chris Conlee, líder de esa iglesia, lamentó que la víctima no se acogiera a la iglesia.

"Nos entristece que la señora Woodson no haya estado en el mismo camino hacia la curación", afirmó Conlee y de inmediato se escuchan los aplausos de las personas presentes.

Jules Woodson, la víctima de Savage, recientemente apareció para hacer pública la denuncia y contarle al mundo cómo ocurrieron los hechos.

Ella dijo:

"¿Recuerdas esa noche que se suponía que tenías que llevarme a casa desde la iglesia y en su lugar me llevaron a una carretera desierta y me agredieron sexualmente? ¿Recuerdas cómo actuaste como si me amaras y me quisieras para que yo cooperara en tales actos, solo para salir corriendo del vehículo y caer de rodillas pidiendo perdón y que no le dijera a nadie lo que acababa de suceder?, ¿sucedió? Bueno, lo recuerdo".

Este es el polémico video del pastor: